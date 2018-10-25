В сгоревшем гараже обнаружены тела двух мужчин
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, приведшие к трагедии.
По информации пресс-службы следственного управления региона, вчера около 19 часов 30 минут в пожарную службу от прохожих поступило сообщение о возгорании одного из гаражей на улице Гвардейской. После тушения огня пожарными были обнаружены тела двух мужчин со следами термического воздействия, личность которых не установлена.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей погибших мужчин. Уже завершен осмотр места происшествия. Назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит определить причины смерти мужчин.
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