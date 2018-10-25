25 октября 2018 23:50 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:49 | 25 октября
Состоялось открытие интернет-радио «Справедливая Россия»
17:02 | 25 октября
Баскетболисты «Автодора» одержали победу в Чехии
15:57 | 25 октября
Победители выставки "Золотая осень" представят свою продукцию в Саратове
14:50 | 25 октября
В сгоревшем гараже обнаружены тела двух мужчин
13:37 | 25 октября
Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодний Лиссабон — 2019
12:48 | 25 октября
Записаться к врачу через портал «ПроДокторов» смогли более миллиона пациентов
12:20 | 25 октября
С декабря вводится новый железнодорожный маршрут в Беларусь
11:18 | 25 октября
Программы рефинансирования кредитов ВТБ, «ФК Открытие» и МТС-Банка стали лидерами сентябрьского рейтинга Выберу.ру
10:21 | 25 октября
Роман Бусаргин назначен заместителем председателя областного правительства
09:11 | 25 октября
На Театральной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Программы рефинансирования кредитов ВТБ, «ФК Открытие» и МТС-Банка стали лидерами сентябрьского рейтинга Выберу.ру

Новости / Бизнес
Специалисты финансового сайта Выберу.ру представили ТОП-20 лучших программ рефинансирования кредитов

Программы рефинансирования кредитов ВТБ, «ФК Открытие» и МТС-Банка стали лидерами сентябрьского рейтинга Выберу.ру

Специалисты финансового сайта Выберу.ру представили ТОП-20 лучших программ рефинансирования кредитов наличными ведущих банков нашей страны по итогам сентября. При сравнении они учли размер процентной ставки, надежность банка и его позиции в различных рейтингах, а также рассчитали сумму ежемесячного платежа.

Сообщается, что первое место в сентябрьском рейтинге портала «Выберу.ру» заняло предложение от ВТБ. По его условиям заявителю предлагается объединить в один до шести кредитов и кредитных карт (в том числе и от сторонних банков). Максимальная сумма займа составляет до пяти миллионов рублей. Он выдается на срок до семи лет при минимальной ставке от 7,9% годовых. Предварительное кредитное решение банк может вынести онлайн после заполнения заявки на его сайте или на портале Выберу.ру.

Второе место в рейтинге у программы рефинансирования от «ФК Открытие». В ее рамках заявителю предлагается объединить в один до пяти кредитов сторонних банков и получить на их погашение до пяти миллионов рублей. Предложение рассчитывается максимум на пять лет при минимальной ставке в 8,9% годовых.

Наконец, третье место в сентябрьском рейтинге Выберу.ру заняла программа рефинансирования от МТС-Банка. Условиями этой программы заявителю предоставляется возможность выбрать удобную дату погашения платежей и получить средства на любые кредитные цели. Максимальный размер займа — пять миллионов рублей. Он выдается максимум на пять лет при минимальной ставке в размере 8,9% годовых.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код