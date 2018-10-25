С декабря вводится новый железнодорожный маршрут в Беларусь

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По информации ГО «Белорусская железная дорога», с 9 декабря вместо ранее курсировавшего поезда №67/68 сообщением Брест – Саратов назначен поезд №307/308 сообщением Барановичи – Саратов.Для улучшения качества обслуживания пассажиров и привлечения дополнительного пассажиропотока по согласованию с железнодорожной администрацией Республики Беларусь продажа билетов на данный поезд будет открываться за 60 суток до даты отправления вместо 45 суток.Сообщается, что поезд будет курсировать один раз в неделю. Он будет отправляться со станции Барановичи по воскресеньям в 18:47 и прибывать в Саратов по вторникам в 11:00. Из Саратова поезд будет отправляться по вторникам в 21:36, а прибывать на конечную станцию Барановичи по четвергам в 07:40.Время прибытия и отправления поездов – местное.Фото http://era.by