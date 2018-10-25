В Саратове проходит чемпионат Поволжья среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по спортивной игре бочча
Сегодня в Саратове на базе регионального центра спортивной подготовки состоялось открытие чемпионата Поволжья среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по спортивной игре бочча.
Саратовская область принимает делегатов из Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Тюменской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Республики Калмыкия.
Саратовскую область на соревнованиях представляют воспитанники филиалов областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» из Аткарска, Балаково, Балашова, Ершова. Отметим, что в соревнованиях принимает участие серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, воспитанник Ершовского филиала ДЮСАШ «РиФ» Сергей Сафин.
Главный судья соревнований – судья первой категории, тренер-преподаватель высшей категории школы «РиФ» Алексей Мухортов.