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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Интеррос увеличивает долю в Норникеле

Новости / Бизнес
«Интеррос» ведет скупку акций «Норникеля» на рынке, - рассказал Владимир Потанин в интервью «Коммерсанту».
Интеррос увеличивает долю в Норникеле

На сегодняшний день «Интерросу» удалось довести долю в ГМК до 34%. «Лично я не вижу, куда мог бы вложить средства с большей эффективностью», - заявил президент компании. Готовность основного акционера увеличивать пакет в компании должна является хорошим сигналом как для рынка, так для остальных акционеров «Норникеля». Ведь это означает, что ключевой собственник верит в компанию и будет стараться работать лучше.

Также Потанин рассказал о планах выпуска криптовалюты, обеспеченной металлами «Норникеля».

Источник: "Коммерсант"
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