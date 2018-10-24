Интеррос увеличивает долю в Норникеле
«Интеррос» ведет скупку акций «Норникеля» на рынке, - рассказал Владимир Потанин в интервью «Коммерсанту».
На сегодняшний день «Интерросу» удалось довести долю в ГМК до 34%. «Лично я не вижу, куда мог бы вложить средства с большей эффективностью», - заявил президент компании. Готовность основного акционера увеличивать пакет в компании должна является хорошим сигналом как для рынка, так для остальных акционеров «Норникеля». Ведь это означает, что ключевой собственник верит в компанию и будет стараться работать лучше.
Также Потанин рассказал о планах выпуска криптовалюты, обеспеченной металлами «Норникеля».
Источник: "Коммерсант"
На сегодняшний день «Интерросу» удалось довести долю в ГМК до 34%. «Лично я не вижу, куда мог бы вложить средства с большей эффективностью», - заявил президент компании. Готовность основного акционера увеличивать пакет в компании должна является хорошим сигналом как для рынка, так для остальных акционеров «Норникеля». Ведь это означает, что ключевой собственник верит в компанию и будет стараться работать лучше.
Также Потанин рассказал о планах выпуска криптовалюты, обеспеченной металлами «Норникеля».
Источник: "Коммерсант"