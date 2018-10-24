Квантовые стратегии как гарантия заработка в условиях неопределенности

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Сложные алгоритмы инвестирования разрабатываются учеными-математиками (или квантами). Инвестиционные компании, использующие квантовые стратегии, располагают мощными компьютерными технологиями (Big Data, ИИ, машинное обучение). В нашей стране запуск первой квантовой стратегии имел место в 2010 году. Его осуществила инвестиционная компания «Алго Капитал», которая работает, как с физлицами, так и с институциональными инвесторами.Результаты деятельности «Алго Капитал» говорят сами за себя. По итогам прошлого года она вошла в топ-10 рейтинга доходности инвестиционных стратегий, составленного Barclay Hedge. Специалисты «Алго Капитал» разработали долларовую стратегию NC3816. В 2017 году она принесла ее клиентам 39% за вычетом всех комиссий. Это третий результат в рейтинге Barclay Hedge среди краткосрочных торговых стратегий со сроком инвестирования до 1 года. В то же время рублевая стратегия «Энергия» входит в ТОП-3 по доходности за год в рэнкинге профессиональных управляющих Мосбиржи. NC3816 с января по август заработала 11,65% в долларах, а стратегия «Энергия» — 131,65% в рублях.По словам управляющего директора «Алго Капитал» Михаила Ханова, необходимо, все же, осторожно относиться к таким инвестиционным инструментам. Многие из них являются высокорискованными, что грозит потерями средств. По этой причине эксперт советует выделять на стратегии (инструменты) не более 10% инвестиционного портфеля.