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Пассажирам поездов расскажут о риске возникновения инсульта

Новости / Здоровье
Пассажирам поездов расскажут о риске возникновения инсульта

26 октября на железнодорожном вокзале Саратова состоится профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, «Островок здоровья» будет организован с 13:00 до 15:00 на 2 этаже в зале повышенной комфортности. "В рамках акции специалисты предложат всем желающим пройти экспресс исследования на наличие факторов риска неинфекционных заболеваний, в том числе инсульта. Для пассажиров и посетителей вокзала подготовлена концертная программа с участием самодеятельных городских коллективов", - сообщает пресс-служба дороги.

Также сообщается, что в этот день в пригородном зале вокзала с 07:00 до 12:00 пройдет «День пассажира». Руководители компании ответят пассажирам на вопросы по организации транспортного обслуживания поездами пригородного сообщения.