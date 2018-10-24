Пассажирам поездов расскажут о риске возникновения инсульта
26 октября на железнодорожном вокзале Саратова состоится профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, «Островок здоровья» будет организован с 13:00 до 15:00 на 2 этаже в зале повышенной комфортности. "В рамках акции специалисты предложат всем желающим пройти экспресс исследования на наличие факторов риска неинфекционных заболеваний, в том числе инсульта. Для пассажиров и посетителей вокзала подготовлена концертная программа с участием самодеятельных городских коллективов", - сообщает пресс-служба дороги.
Также сообщается, что в этот день в пригородном зале вокзала с 07:00 до 12:00 пройдет «День пассажира». Руководители компании ответят пассажирам на вопросы по организации транспортного обслуживания поездами пригородного сообщения.