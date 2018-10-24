24 октября 2018 17:37 СРЕДА
Новости
16:07 | 24 октября
В Саратове запланировано проведение очередной ярмарки выходного дня
15:18 | 24 октября
Академдрама готовит премьеру спектакля "Тень"
14:28 | 24 октября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
13:30 | 24 октября
Пассажирам поездов расскажут о риске возникновения инсульта
12:49 | 24 октября
Интеррос увеличивает долю в Норникеле
12:14 | 24 октября
Квантовые стратегии как гарантия заработка в условиях неопределенности
11:21 | 24 октября
В Вольском районе выясняют обстоятельства гибели шестиклассника
10:15 | 24 октября
Любители органа услышат "Музыку Парижа"
09:06 | 24 октября
На нескольких улицах Саратова до вечера не будет воды
18:00 | 23 октября
В Саратовской области от гриппа привито боле полумиллиона человек
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Вольском районе выясняют обстоятельства гибели шестиклассника

Новости / ЧП
В Вольском районе выясняют обстоятельства гибели шестиклассника

По данному факту организована проверка.

Тело 11-летнего мальчика было обнаружено вчера в поселке Большевик за хоккейной коробкой на стадионе. По предварительным данным, смерть шестиклассника наступила в результате вдыхания паров газов из зажигалки.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 23 октября около 13 часов 30 минут несовершеннолетний вместе со своим 13-летним братом и двумя другими сверстниками после занятий в школе пошли в магазин, где приобрели десять зажигалок. После этого компания проследовала на стадион «Большевик», расположенный неподалеку от их школы на улице Маяковского. Там 11-летний мальчик сломал механизмы нескольких зажигалок, бросил их в полиэтиленовый пакет и через горлышко пакета стал вдыхать газ. Сделав несколько вдохов, он отбежал в сторону, упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Прохожие, увидев случившееся, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшими на место происшествия медиками была констатирована смерть ребенка.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, по вине которых произошла трагедия, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. В ходе проверки будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении, где он обучался. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото http://i.ebayimg.com