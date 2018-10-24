В Вольском районе выясняют обстоятельства гибели шестиклассника

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Тело 11-летнего мальчика было обнаружено вчера в поселке Большевик за хоккейной коробкой на стадионе. По предварительным данным, смерть шестиклассника наступила в результате вдыхания паров газов из зажигалки.По информации СУ СКР по Саратовской области, 23 октября около 13 часов 30 минут несовершеннолетний вместе со своим 13-летним братом и двумя другими сверстниками после занятий в школе пошли в магазин, где приобрели десять зажигалок. После этого компания проследовала на стадион «Большевик», расположенный неподалеку от их школы на улице Маяковского. Там 11-летний мальчик сломал механизмы нескольких зажигалок, бросил их в полиэтиленовый пакет и через горлышко пакета стал вдыхать газ. Сделав несколько вдохов, он отбежал в сторону, упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Прохожие, увидев случившееся, вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшими на место происшествия медиками была констатирована смерть ребенка.- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, по вине которых произошла трагедия, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. В ходе проверки будут установлены условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении, где он обучался. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Фото http://i.ebayimg.com