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Любители органа услышат "Музыку Парижа"

Новости / Культура
Любители органа услышат "Музыку Парижа"


24 ноября на 27-м Международном органном фестивале выступит главный органист собора Сент-Этьен Доменико Северин.

По информации оргкомитета фестиваля, французские, особенно парижские органисты занимают привилегированное положение среди мировых органистов. Тем больший интерес вызывает выступление ведущего французского композитора и органиста Доменико Северина. Сотни успешных концертов от церквей Южной Африки до гигантских соборов США поставили его в ряд мировых органистов первых величин. Доменико Северин - лауреат десятков международных фестивалей во Франции, Люксембурге, Польше, Хорватии, Румынии, Венгрии, США, Китае, Гон-Конге и Южной Африке.

Кроме популярных сольных органных пьес парижский музыкант исполнит джазовые стандарты с солистами популярного саратовского эстрадно-симфонического оркестра «Bright lite».

В этот же день в Большом зале консерватории состоится 49-й благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям". В программе "Музыка Франции" в ансамбле с Доменико Северином выступят лучшие студенты областного колледжа искусств, консерватории и воспитанники Дворца творчества детей и молодежи Саратова. Для 450 воспитанников детских домов, интернатов, коррекционных школ и детей из многодетных семей готовится яркая и разнообразная программа из французской музыки и танцев.