На нескольких улицах Саратова до вечера не будет воды
Продолжаются ремонтные работы на городском водопроводе.
По информации пресс-службы ООО "Концессии водоснабжения", в связи с этим сегодня, 24 октября, ориентировочно до 19.00 будут снижены параметры подачи холодной воды следующим абонентам: ул. Гоголя (нечетная сторона) от ул.Радищева до ул.Горького, ул.Кутякова (четная сторона) от ул. Радищева до ул. Горького, ул. Радищева (нечетная сторона) от ул. Татарской до ул. Кутякова.
Также работы по ликвидации повреждения на городском водопроводе будут проводиться в Заводском районе. Ориентировочно до 17.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам ул.Барнаульская, 22/30, 32, 34, ул.Кавказская, 17, проспект Энтузиастов, 50в.
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