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В Саратовской области от гриппа привито боле полумиллиона человек

Новости / Здоровье
В Саратовской области от гриппа привито боле полумиллиона человек


Заболеваемость ОРВИ и гриппом в настоящее время находится на неэпидемическом уровне.

По сообщению регионального минздрава, на сегодняшний день всего привито 500 752 человека. В их числе 101 431 ребенок и 340 250 взрослых за счет средств федерального бюджета. На базе мобильных комплексов и торговых центров выездными бригадами привито 3525 человек.

Вакцинация населения продолжается в лечебных учреждениях области. Иммунизация жителей проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок.

"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению и во всех возрастных группах находится на неэпидемическом уровне. Активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне, - сообщает пресс-служба министерства.

Фото https://pp.userapi.com