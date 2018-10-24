В Саратовской области от гриппа привито боле полумиллиона человек
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в настоящее время находится на неэпидемическом уровне.
По сообщению регионального минздрава, на сегодняшний день всего привито 500 752 человека. В их числе 101 431 ребенок и 340 250 взрослых за счет средств федерального бюджета. На базе мобильных комплексов и торговых центров выездными бригадами привито 3525 человек.
Вакцинация населения продолжается в лечебных учреждениях области. Иммунизация жителей проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок.
"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению и во всех возрастных группах находится на неэпидемическом уровне. Активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне, - сообщает пресс-служба министерства.
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