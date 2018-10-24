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В Саратове пройдут очередные Международные научные чтения «Н.Г. Чернышевский и его эпоха»

Новости
В Саратове пройдут очередные Международные научные чтения «Н.Г. Чернышевский и его эпоха»

25 - 26 октября 2018 года в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоятся 40-е Международные научные чтения «Н.Г. Чернышевский и его эпоха». В этом году конференция посвящена 190-летию со дня рождения Н.Г. Чернышевского.

На конференции планируется обсуждение вопросов, традиционно связанных с исследованием жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского, его творческого наследия, а также изучению литературных процессов и общественного движения в России 40 - 80-х годов XIX века. Особое внимание будет уделено теме «Н.Г. Чернышевский и отечественная культура».

Своё очное и заочное участие в конференции подтвердили учёные из Саратова, Москвы, Казахстана, Японии.

Постоянный участник конференции профессор Оя Он (Саппоро, Япония) представит доклад «Отношение Н. Г. Чернышевского к А. Линкольну : в отделе "Политика" в журнале "Современник"»

Геннадий Павлович Отюцкий, доктор философских наук профессор гуманитарного факультета Российского государственного социального университета (Москва)а выступит с сообщением «Место Н.Г. Чернышевского в современной учебной и справочной литературе по истории социально-философской мысли»

В сообщении «Редкие издания произведений Н.Г. Чернышевского из фондов Государственной Публичной Исторической Библиотеки России». подготовленном представителями Центра социально-политической истории (ЦСПИ) ГПИБ России (Москва) кандидатами исторических наук Струковой Еленой Николаевной и Новиченко Ириной Юрьевной, будут представлены уникальные книги, нелегально издававшиеся за рубежом во второй половине XIX века.

Любовь Валентиновна Молчанова, ученый секретарь ФГБУК «Государственный музей Л.Н.Толстого», представит доклад «Л.Н.Толстой и журнал «Современник» (материалы из собрания Государственного музея Л.Н.Толстого)».