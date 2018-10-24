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Событийный календарь туризма области пополнится Фестивалем пиона

Новости
Событийный календарь туризма области пополнится Фестивалем пиона


Планируется, что он будет проходить уже со следующего года на Самойловской земле.

По информации пресс-службы комитета по туризму, в настоящее время ведется подготовка календаря событийных мероприятий на 2019 год. Уже известно, что в мае 2019 года он дополнится новым событием: впервые в Самойловском районе пройдет этнокультурный фестиваль, символом которого станет дикий пион.

Данное растение произрастает в 1,5 км к северу от с. Хрущевка на местности под названием «Балка «Волчья», цветет в середине мая и занесено в Красную книгу России. Территория, на которой растет дикий пион, была отнесена к особо охраняемым природным зонам регионального значения и является памятником природы.

Сообщается, что администрация Самойловского района уже приступила к активной подготовке к фестивалю.

Фото http://images-on-off.com