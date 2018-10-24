Двое собутыльников нанесли друг другу смертельные ранения во время застолья

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 19 октября в вечернее время один из жителей села пришел к своему 62-летнему соседу, обещавшему ему помощь в заготовке дров. Войдя в дом соседа, двери которого оказались не запертыми, мужчина обнаружил хозяина домовладения лежащим на полу без сознания. В этой же комнате он увидел сидящем в кресле другого своего односельчанина 1984 года рождения без признаков жизни с колото-резаным ранением. Мужчина незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы, а также вызвал «скорую медицинскую помощь». Прибывшая на место бригада медиков госпитализировала 62-летнего хозяина жилища, который 20 октября скончался в лечебном учреждении.По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи полагают, что 18 октября вечером 34 и 62-летний мужчины распивали спиртное в доме последнего. В ходе застолья между ними возник конфликт. В процессе ссоры молодой мужчина нанес старшему приятелю удар поленом по голове. В ответ на это хозяин взял со стола нож и ударил оппоненту в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте. Как позже покажет экспертиза, он получил удар в сердце. Причиной смерти 62-летнего мужчины стала тупая травма головы.В настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Фото https://w-ip.ru