В Волгу выпустили малька белого амура, толстолобика и сазана
В минувшее воскресенье на пляже Затон прошла экологическая акция «Волга, живи».
Ее инициировал экологический фонд с аналогичным названием, любители подводной охотой, а поддержал комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона. В течение трех месяцев были собраны деньги, на которые оказалось возможным приобрести 17 тысяч малька белого амура, 35 тысяч толстолобика и 7000 сазана. Общий вес выпущенной рыбы превысил 2 тонны.
Впервые в Саратовской области подобная акция прошла в 2016 году, когда было выпущено около 37000 толстолобиков и сазана, в прошлом году активистами выпущено чуть более 50 тысяч мальков.