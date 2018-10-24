24 октября 2018 05:42 СРЕДА
Новости
18:00 | 23 октября
В Саратовской области от гриппа привито боле полумиллиона человек
16:57 | 23 октября
В Саратове пройдут очередные Международные научные чтения «Н.Г. Чернышевский и его эпоха»
16:13 | 23 октября
Событийный календарь туризма области пополнится Фестивалем пиона
15:10 | 23 октября
Двое собутыльников нанесли друг другу смертельные ранения во время застолья
14:07 | 23 октября
В Волгу выпустили малька белого амура, толстолобика и сазана
13:19 | 23 октября
На 27м Международном органном фестивале в программе «Орган Европы-Америки» выступит выдающийся английский органист Колин Эндрюс
12:31 | 23 октября
Звание «Заслуженный артист РФ» предложено присвоить Екатерине Климовой и Геле Месхи
12:00 | 23 октября
О Сергее Михалкове, счастливом детстве и "непровинциальной провинции"
11:19 | 23 октября
Скидочными купонами «Биглион» на доставку еды чаще пользуются в Москве и Петербурге
10:39 | 23 октября
В музее Константина Федина представят книгу Светланы Кековой и Руслана Измайлова
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Волгу выпустили малька белого амура, толстолобика и сазана

Новости
В Волгу выпустили малька белого амура, толстолобика и сазана

В минувшее воскресенье на пляже Затон прошла экологическая акция «Волга, живи».

Ее инициировал экологический фонд с аналогичным названием, любители подводной охотой, а поддержал комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона. В течение трех месяцев были собраны деньги, на которые оказалось возможным приобрести 17 тысяч малька белого амура, 35 тысяч толстолобика и 7000 сазана. Общий вес выпущенной рыбы превысил 2 тонны.

Впервые в Саратовской области подобная акция прошла в 2016 году, когда было выпущено около 37000 толстолобиков и сазана, в прошлом году активистами выпущено чуть более 50 тысяч мальков.