Звание «Заслуженный артист РФ» предложено присвоить Екатерине Климовой и Геле Месхи

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Об этом в сети инстаграм сообщил Гела Месхи, разместив коллаж из фотографий ролей, сыгранных им и его супругой.Как отметила в комментариях сама Ирина Ясакова, Фонд «Служу России» сделает все возможное, чтобы присвоение высокого звания артистам произошло как можно скорее, потому что они, безусловно, этого достойны. Также руководитель фонда добавила: российское общество сегодня остро нуждается в формировании положительных образов для подражания. Работа Екатерины Климовой и Гелы Месхи в кино являются свидетельством беззаветного служения искусству, считает Ирина Ясаков. Свою жизнь они посвятили формированию образов истинных патриотов России.Напомним, одни из самых ярких ролей Екатерина Климова сыграла в фильмах «Мы из будущего», «Матч», «Защитница», «По законам военного времени» и других. В активе Гелы Месхи роли в знаковых картинах «Собибор», «Сын отца народов», Черная кошка», «Волчье сердце» и других.