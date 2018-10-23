О Сергее Михалкове, счастливом детстве и "непровинциальной провинции"

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Как же точна и симпатична песенная фраза «Лето — это маленькая жизнь». Музыкант Олег Митяев очень емко и в то же время кратко дал определение тому, что составляет человеческое счастье. «Маленькая жизнь». Чудо же! Лето — маленькая жизнь. Осень, тем более такая, как выдалась в этом году – тоже. Детство – это маленькая жизнь...Кстати, в минувшие выходные в Саратовской области завершился фестиваль под таким названием. Его организовали Областная библиотека для детей и юношества имени А.С.Пушкина и Российский Фонд культуры. Четырехдневный читательский марафон превратился в настоящий праздник, в котором приняли участие более двух тысяч мальчишек и девчонок. Популярность фестиваля легко объяснима, ведь он был приурочен к 105-летию детского писателя, баснописца, переводчика, драматурга и журналиста — Сергея Михалкова.Помните мечтательно-озорное у Сергея Владимировича: «Я лежу себе, мечтаю: Почему я не летаю Вроде этих облаков, Я — писатель Михалков». «Литературная викторина «Мы с детства знакомы», познавательно - развлекательная программа «Михалкова знают дети, самый лучший он на свете» и литературная программа «Раскрытые в детстве страницы», книжно – иллюстративные выставки: «Я к вам обращаюсь, товарищи дети…» и «Продолжая традиции мастера», на которой были представлены издания победителей международного литературного конкурса имени С.В.Михалкова... Фестиваль был настолько насыщен увлекательными событиями, что счастливыми «до самых облаков» смогли себя почувствовать не только мальчишки и девчонки, а также их родители. И когда региональное министерство культуры организовало для журналистов выезд в Петровск, где 18 октября состоялось главное событие фестиваля, автор этих строк с удовольствием приняла приглашение. Тем более что пресс-атташе ведомства Ирина Спешилова, человек серьезный и основательный, как все немногословные люди, умеет организовать поездку так, что она больше походит не на рабочий выезд, а на тур выходного дня. Ожидания не подвели. Солнце, лазурное небо, красота муниципального городка, радость петровской детворы сделали этот день незабываемым.Кульминация фестиваля заключалась в присвоении детской библиотеке города Петровска имени Сергея Владимировича Михалкова. До этого дня в мире насчитывалось одиннадцать читательских центров, которые носят имя популярного поэта. Петровская стала двенадцатой. В связи с этим в подарок местному читательскому информационному центру переданы 740 экземпляров детских книг и 50 видео дисков с лучшими российскими кинофильмами.В торжественной церемонии по данному поводу принял участие режиссер, продюсер, внук писателя – Егор Кончаловский.После непосредственно церемонии вместе с другими высокими гостями и читателями он посетил библиотеку, где вместе с местными школьниками увлеченно отвечал на вопросы викторины по произведениям Сергея Михалкова.Заместитель министра культуры Саратовской области Светлана Каляева отметила, что поэт оставил литературное наследие, воспитательную миссию которого сложно пероценить. С этими словами созвучно мнение директора Пушкинской библиотеки Наталии Абрамовой. Она убеждена, что Петровская библиотека, благодаря присвоению ей имени Сергея Михалкова, станет настоящим местом культурного отдыха, поможет взрослым воспитывать детей людьми эрудированными и духовно богатыми. Ведь «Все начинается с детства». Праздничную программу под таким девизом по торжественному случаю показали в районном Доме культуры. Российский Фонд культуры не остался в долгу и организовал приезд в Петровск Театра пластики рук Hand Made. Артисты из Санкт-Петербурга, города, который петровчане считают своим побратимом, показали местным зрителям спектакль «СМИХАЛКОВКИ» .Журналисты же, для которых была устроена спонтанная, но захватывающе интересная и познавательная экскурсия в музей города Петровска, получили возможность в очередной раз убедиться: понятие «российская глубинка» условно. По важности культурных событий, уникальности объектов провинциальные города ничуть не уступают столичным. В Петровском музее, к примеру, вы получите возможность загадать желание у старинного зеркала помещицы Устиновой, услышите душераздирающий рассказ о местной "Салтычихе" - помещице Голицыной и увидите единственную в регионе лодку-волокушу. На ней во время Великой Отечественной войны женщины транспортировали раненых бойцов. Гуляя среди ценных экспонатов, не удивляешься, что в Петровске также есть картинная галерея. Она расположена в отдельном здании. Чем не повод вернуться в этот гостеприимный город: край книгочеев, хранителей древности, и просто добрых людей?Автор Елена МаркеловаФото автора