23 октября 2018 15:44 ВТОРНИК
Новости
14:07 | 23 октября
В Волгу выпустили малька белого амура, толстолобика и сазана
13:19 | 23 октября
На 27м Международном органном фестивале в программе «Орган Европы-Америки» выступит выдающийся английский органист Колин Эндрюс
12:31 | 23 октября
Звание «Заслуженный артист РФ» предложено присвоить Екатерине Климовой и Геле Месхи
12:00 | 23 октября
О Сергее Михалкове, счастливом детстве и "непровинциальной провинции"
11:19 | 23 октября
Скидочными купонами «Биглион» на доставку еды чаще пользуются в Москве и Петербурге
10:39 | 23 октября
В музее Константина Федина представят книгу Светланы Кековой и Руслана Измайлова
09:47 | 23 октября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:00 | 23 октября
Саратовцев приглашают посоревноваться в сборе макулатуры
18:00 | 22 октября
Из-за празднования 100-летия ВЛКСМ ограничат парковку на Киселева
17:09 | 22 октября
В Саратове открыты «горячие линии» по вопросам теплоснабжения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Скидочными купонами «Биглион» на доставку еды чаще пользуются в Москве и Петербурге

Новости / Общество
За III квартал текущего года через онлайн-сервис «Биглион» потребители приобрели 90 тыс. купонов на доставку еды со скидкой.

Скидочными купонами «Биглион» на доставку еды чаще пользуются в Москве и Петербурге

Специалисты компании подсчитали, что более 80 тыс. человек воспользовались сервисами «Биглион» в сегменте «Еда и рестораны». При этом через мобильное приложение осуществлено большая часть заказов (более 50%).
Сервис «Биглион» каждый месяц наблюдает увеличение количества заказов с помощью новой опции «Заказ онлайн (без покупки купона)», предложенной потребителям летом этого года. Лидируют в оформлении заказов на доставку еды через сервис «Биглион» Москва и Петербург, среди активных городов – Саратов, Ставрополь, Волжский, Калуга, Тверь, Омск, Калининград.
Что касается своих предпочтений в еде пользователей «Биглион», то 55% заказчиков любят употреблять роллы и суши, следом за ними идут любители пиццы и пирогов, при этом жители разных городов демонстрируют разные вкусовые пристрастия. Например, в северной столице популярны наборы свежих продуктов с рецептами на несколько ужинов, а в Москве – фуршетные сеты.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код