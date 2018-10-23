Скидочными купонами «Биглион» на доставку еды чаще пользуются в Москве и Петербурге
За III квартал текущего года через онлайн-сервис «Биглион» потребители приобрели 90 тыс. купонов на доставку еды со скидкой.
Специалисты компании подсчитали, что более 80 тыс. человек воспользовались сервисами «Биглион» в сегменте «Еда и рестораны». При этом через мобильное приложение осуществлено большая часть заказов (более 50%).
Сервис «Биглион» каждый месяц наблюдает увеличение количества заказов с помощью новой опции «Заказ онлайн (без покупки купона)», предложенной потребителям летом этого года. Лидируют в оформлении заказов на доставку еды через сервис «Биглион» Москва и Петербург, среди активных городов – Саратов, Ставрополь, Волжский, Калуга, Тверь, Омск, Калининград.
Что касается своих предпочтений в еде пользователей «Биглион», то 55% заказчиков любят употреблять роллы и суши, следом за ними идут любители пиццы и пирогов, при этом жители разных городов демонстрируют разные вкусовые пристрастия. Например, в северной столице популярны наборы свежих продуктов с рецептами на несколько ужинов, а в Москве – фуршетные сеты.
Специалисты компании подсчитали, что более 80 тыс. человек воспользовались сервисами «Биглион» в сегменте «Еда и рестораны». При этом через мобильное приложение осуществлено большая часть заказов (более 50%).
Сервис «Биглион» каждый месяц наблюдает увеличение количества заказов с помощью новой опции «Заказ онлайн (без покупки купона)», предложенной потребителям летом этого года. Лидируют в оформлении заказов на доставку еды через сервис «Биглион» Москва и Петербург, среди активных городов – Саратов, Ставрополь, Волжский, Калуга, Тверь, Омск, Калининград.
Что касается своих предпочтений в еде пользователей «Биглион», то 55% заказчиков любят употреблять роллы и суши, следом за ними идут любители пиццы и пирогов, при этом жители разных городов демонстрируют разные вкусовые пристрастия. Например, в северной столице популярны наборы свежих продуктов с рецептами на несколько ужинов, а в Москве – фуршетные сеты.