На 27м Международном органном фестивале в программе «Орган Европы-Америки» выступит выдающийся английский органист Колин Эндрюс

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Он родился в Бристоле (Великобритания). С 5 лет он начал обучение на большом органе в кафедральном соборе. Колин Эндрюс блестяще окончил Лондонскую Королевскую академию музыки по классам органа и фортепиано. Затем окончил с отличием и Женевскую консерваторию. Колин - Лауреат международных конкурсов в Дублине(Ирландия), Лондоне, Харлеме(Нидерланды). В честь выдающихся исполнительских достижений К.Эндрюс в 1993 году избран Почётным Членом Лондонской Королевской академии музыки. Сейчас он - Президент Британского подразделения Объединенной ассоциации органистов, профессор университетов штатов Эмори, Индианы и Восточной Каролины,В программу своего саратовского концерта он включил сочинения органной классики Германии(И.С.БАХ,Л.БЕТХОВЕН),Франции (Сезар ФРАНК, Шарль-Мари ВИДОР), АНГЛИИ (Эрик КОУТС), так и джазовые сочинения композиторов США (Дейв БРУБЕК и Лео СОВЕРБИ).27 октябряв 15.00 в Большом зале консерватории состоится уже 48й благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям",реализуемого уже 12й год Детской школой искусств № 8 при содействии Общественного Совета при Министерства образования области и Саратовской консерватории. На концертах ведущих европейских органистов побывало уже более 20000 воспитанников детских домов и интернатов области, учащихся коррекционных школ, многодетных семей области. Разнообразие программ, исполнителей и яркая режиссура его руководителя – кандидата искусствоведения, ди⁠ректора Детской школы искусств № 8 Олега Белоцерковского – привлекают всё новых помощников. К его реализации подключились «Союз добровольцев России», Общественная палата Саратовской области, Управление по культуре г. Пензы, общероссийский канал ОТР и ВГТРК «Саратов».Программа предстоящего концерта "И музыка, и слово..." раскроет для 450 детей разные жанры музыки. В ансамбле с ведущим английским органистом, Президентом Британского подразделения Объединенной ассоциации органистов, профессором университетов штатов Эмори, Индианы и Восточной КаролиныКолином Эндрюсом выступят ансамбль хормейстеров ДШИ № 8, фольклорный вокальный ансамбль «Зернышко» и ансамбль флейтистов «Конфлютти» ДШИ № 6, фортепианный дуэт учащихся ДМШ № 12, «Образцовый коллектив» ансамбль эстрадного танца «Импульс»Дворца творчества детей и молодежи имени О.П.Табакова, студенты Театрального института, учащиеся Школы при консерватории, театр музыки, поэзии и драмы «Балаганчик», творческие коллективы Гимназии № 3, специализирующейся на изучении английского языка.