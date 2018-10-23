23 октября 2018 15:44 ВТОРНИК
Новости
14:07 | 23 октября
В Волгу выпустили малька белого амура, толстолобика и сазана
13:19 | 23 октября
На 27м Международном органном фестивале в программе «Орган Европы-Америки» выступит выдающийся английский органист Колин Эндрюс
12:31 | 23 октября
Звание «Заслуженный артист РФ» предложено присвоить Екатерине Климовой и Геле Месхи
12:00 | 23 октября
О Сергее Михалкове, счастливом детстве и "непровинциальной провинции"
11:19 | 23 октября
Скидочными купонами «Биглион» на доставку еды чаще пользуются в Москве и Петербурге
10:39 | 23 октября
В музее Константина Федина представят книгу Светланы Кековой и Руслана Измайлова
09:47 | 23 октября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
09:00 | 23 октября
Саратовцев приглашают посоревноваться в сборе макулатуры
18:00 | 22 октября
Из-за празднования 100-летия ВЛКСМ ограничат парковку на Киселева
17:09 | 22 октября
В Саратове открыты «горячие линии» по вопросам теплоснабжения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В музее Константина Федина представят книгу Светланы Кековой и Руслана Измайлова

Новости
В музее Константина Федина представят книгу Светланы Кековой и Руслана Измайлова

Завтра в 17.00 в Государственном музее К.А. Федина состоится презентация книги Светланы Кековой и Руслана Измайлова «О духовном в русской словесности».

Книга «О духовном в русской словесности» представляет собой сборник статей, написанных совместно доктором филологических наук Кековой Светланой Васильевной и кандидатом филологических наук Измайловым Русланом Равиловичем. Все статьи объединены единством методологического подхода в осмыслении и выявлении духовно-эстетических и религиозно-философских основ русской литературы.

Книга адресована филологам, искусствоведам, философам и теологам и всем интересующимся отечественной литературой и культурой.