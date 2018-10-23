В музее Константина Федина представят книгу Светланы Кековой и Руслана Измайлова
Завтра в 17.00 в Государственном музее К.А. Федина состоится презентация книги Светланы Кековой и Руслана Измайлова «О духовном в русской словесности».
Книга «О духовном в русской словесности» представляет собой сборник статей, написанных совместно доктором филологических наук Кековой Светланой Васильевной и кандидатом филологических наук Измайловым Русланом Равиловичем. Все статьи объединены единством методологического подхода в осмыслении и выявлении духовно-эстетических и религиозно-философских основ русской литературы.
Книга адресована филологам, искусствоведам, философам и теологам и всем интересующимся отечественной литературой и культурой.