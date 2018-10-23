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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Сегодня, 23 октября, в связи с повреждением коммуникаций проводятся работы по замене участка водопровода по улице Бахметьевская.

Для производства работ ориентировочно до 19.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам дома №26/28. Работы затруднены в связи с наличием в непосредственной близости коммуникаций сторонней организации.Стальной участок трубы заменят на полиэтиленовый. В настоящее время подготовлено место проведения работ, в наличии материал и техника.

До 19.00 23 октября 2018 года изменены параметры холодного водоснабжения абонентам в границах улиц: Большая Горная - Вознесенская - Посадского - Радищева. Работы проводятся на улице Большая Горная,требуется установка герметизирующих устройств.