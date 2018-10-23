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12:31 | 23 октября
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11:19 | 23 октября
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10:39 | 23 октября
В музее Константина Федина представят книгу Светланы Кековой и Руслана Измайлова
09:47 | 23 октября
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09:00 | 23 октября
Саратовцев приглашают посоревноваться в сборе макулатуры
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовцев приглашают посоревноваться в сборе макулатуры

Новости
Саратовцев приглашают посоревноваться в сборе макулатуры



С 6 ноября по 7 декабря в Саратовской области пройдет эко-марафон переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, акция будет проходить в виде соревнований между районами и городами области. Принять участие в эко-марафоне могут все жители, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Победители и активные участники будут награждены премиями, ценными призами и грамотами.

Для участия в акции необходимо собрать не менее 300 кг макулатуры и оставить предварительную заявку на сайте сдай-бумагу.рф, после чего организаторы должны предоставить автомобиль для вывоза макулатуры.

Фото http://www.moulic18.ru