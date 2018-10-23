Саратовцев приглашают посоревноваться в сборе макулатуры
С 6 ноября по 7 декабря в Саратовской области пройдет эко-марафон переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
По информации министерства природных ресурсов и экологии области, акция будет проходить в виде соревнований между районами и городами области. Принять участие в эко-марафоне могут все жители, предприятия, компании, учебные заведения и общественные организации. Победители и активные участники будут награждены премиями, ценными призами и грамотами.
Для участия в акции необходимо собрать не менее 300 кг макулатуры и оставить предварительную заявку на сайте сдай-бумагу.рф, после чего организаторы должны предоставить автомобиль для вывоза макулатуры.
Фото http://www.moulic18.ru