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Из-за празднования 100-летия ВЛКСМ ограничат парковку на Киселева

Новости
Из-за празднования 100-летия ВЛКСМ ограничат парковку на Киселева


Данная мера будет введена с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств по ул. Киселева (на участке дороги от ул. Вольской до Чапаева) будет введено с 20.00 24 октября до 17.00 25 октября.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://oren1.ru