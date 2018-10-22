В Саратове открыты «горячие линии» по вопросам теплоснабжения

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По информации городского комитета по ЖКХ, задать интересующие вопросы, касающиеся подачи отопления в объекты социальной сферы или многоквартирные дома, жителимогут по телефонам(круглосуточно) и(с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни),- по телефонам(круглосуточно),(с 09.00 до 18.00 в рабочие дни).Горячие линии в(круглосуточно),(с 08.30 до 17.30 в рабочие дни), в(круглосуточно),(с 09.00 до 18.00 в рабочие дни),(с 09.00 до 18.00 в рабочие дни),(с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), в(круглосуточно),(с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), в(круглосуточно),(с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни),(с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни),(с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни).Также можно звонить впо телефонам(с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни),(с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни),(с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни).Фото http://kvu.su