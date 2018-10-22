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В Саратове открыты «горячие линии» по вопросам теплоснабжения

Новости / Новости ЖКХ
В Саратове открыты «горячие линии» по вопросам теплоснабжения


Для удобства саратовцев они организованы в каждом районе города, а также на базе городского комитета по ЖКХ.

По информации городского комитета по ЖКХ, задать интересующие вопросы, касающиеся подачи отопления в объекты социальной сферы или многоквартирные дома, жители Волжского района могут по телефонам 26-33-87 (круглосуточно) и 23-15-78 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни), Фрунзенского - по телефонам 26-11-27 (круглосуточно), 67-02-59 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни).

Горячие линии в Кировском районе - 26-13-46 (круглосуточно), 26-27-98 (с 08.30 до 17.30 в рабочие дни), в Октябрьском районе - 27-94-16 (круглосуточно), 39-29-19 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), 39-29-31 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), 39-29-07 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), в Заводском районе - 96-45-85 (круглосуточно), 96-40-50 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни), в Ленинском районе - 63-34-10 (круглосуточно), 63-36-70 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни), 63-15-45 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни), 63-07-59 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни).

Также можно звонить в комитет по ЖКХ по телефонам 26-05-67 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни), 26-48-10 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни), 26-19-44 (с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни).

Фото http://kvu.su