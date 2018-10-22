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На границе с Казахстаном задержано 20 тонн лука неизвестного происхождения

Новости
На границе с Казахстаном задержано 20 тонн лука неизвестного происхождения



Груз выявлен на ФКП «Озинки» инспекторами Управления Россельхознадзора по Саратовской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, при проведении контроля установлено, что на партии подкарантинной продукции - луке репчатом общим весом 20000 килограмм - отсутствовала упаковочная маркировка, позволяющая идентифицировать партию продукции, место ее производства, сроки и условия хранения.

По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации перевозчик привлечен к административной ответственности. Груз возвращен в Республику Казахстан.

Фото http://om-saratov.ru