На границе с Казахстаном задержано 20 тонн лука неизвестного происхождения
Груз выявлен на ФКП «Озинки» инспекторами Управления Россельхознадзора по Саратовской области.
По сообщению пресс-службы ведомства, при проведении контроля установлено, что на партии подкарантинной продукции - луке репчатом общим весом 20000 килограмм - отсутствовала упаковочная маркировка, позволяющая идентифицировать партию продукции, место ее производства, сроки и условия хранения.
По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации перевозчик привлечен к административной ответственности. Груз возвращен в Республику Казахстан.
Фото http://om-saratov.ru