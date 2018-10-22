В Саратове пройдут Кассилевские чтения
Они будут посвящены детской литературе.
По информации организаторов, в работе круглого стола, который пройдет 24–25 октября в музее Л.А. Кассиля,примут участие писатели, журналисты, работники музеев и библиотек, педагоги и общественные деятели, члены клуба «Книжные люди».
Предполагается обсудить вопросы особенностей детского восприятия литературных произведений, написания и редактирования детских книг, обсудить проекты, поводом для создания которых послужила детская книга.
В рамках работы чтений состоятся встречи с литературоведом, критиком, писательницей Л.У. Звонаревой (г. Москва), сотрудником музея К.И. Чуковского Н.В. Продольновой. Участников чтений ожидает встреча с правнуком писателя – Львом Павловичем Кассилем.
25 октября в рамках кассилевских чтений пройдет творческий вечер детского писателя М.С. Муллина, а также обсуждение концепции проекта «Кассилевский квартал». Участники встречи внесут свою лепту в создание проекта настоящей кассилевской улицы с неповторимыми арт-объектами, сувенирными лавками, книжными развалами и текстами писателя, представленными на стенах домов.
Финалом встречи станет посещение кассилевских мест: гимназии, сквера им. Л.А. Кассиля, Брешки (ул. Театральная», дома, где была открыта Швамбрания (Энгельсская картинная галерея им. А. Мыльникова).