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Трасса «Саратов-Тамбов» передана на федеральный уровень

Новости
Трасса «Саратов-Тамбов» передана на федеральный уровень


Данное событие губернатор Валерий Радаев назвал историческим для региона.

По слова главы региона, работа по передаче трассы шла непросто, потребовалось объединить усилия трех областей — Саратовской, Пензенской и Тамбовской. Окончательное решение было принято 19 октября. Окончательное решение вопроса стало возможным благодаря поддержке спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

- Для нас это крайне важная автодорога, - прокомментировал губернатор. - Она выступает ключевой для Татищевского, Аткарского, Екатериновского и Ртищевского районов, по ней в областной центр добираются жители Аркадакского и Турковского районов. Это кратчайший путь от Саратова до Москвы, Тамбова, Липецка. Теперь все 220 км трассы, проходящей по территории региона, будут приведены в нормативное состояние за счет федеральных средств. А деньги областного бюджета, сэкономленные на ремонте и содержании дороги, пойдут на восстановление направлений, которые имеют огромное значение дня наших земляков. Это межмуниципальные дороги, подъезды к райцентрам и отдалённым сёлам, маршруты школьных автобусов. Таким образом, у нас появится больше возможностей и ресурсов привести в порядок региональные трассы.