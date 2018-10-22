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«Сокол», «Кристалл» и «Автодор» одержали победы в домашних матчах

Новости / Спорт
«Сокол», «Кристалл» и «Автодор» одержали победы в домашних матчах


Футболисты и хоккеисты занимают соответственно второе и третье места в своих лигах.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, 20 октября в Саратове прошел матч в рамках Первенства России среди клубов ПФЛ по футболу. Саратовский «Сокол» со счетом 4:0 обыграл команду «Ротор-2» (Волгоград). В настоящее время наша команда занимает 2 место из 14 в турнирной таблице. Следующий матч «Сокола» пройдет 27 октября в Красногорске с командой «Зоркий».

19-20 октября в Балакове прошли матчи в рамках Первенства Высшей хоккейной лиги сезона 2018-19 гг. В двух играх саратовский «Кристалл» одержал победы над командой «Красноярские Рыси» со счетом 4:2 и 8:1. Благодаря этому наша команда закрепилась на 3 месте.

20 октября на паркете ЛДС «Кристалл» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ баскетболисты «Автодора» победили красноярский «Енисей» со счетом 106:91.