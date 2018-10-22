На дорогах Саратова стартует профилактическая операция «Юный пешеход»
Мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на детей-пешеходов, пройдут с 22 по 24 октября.
По информации ГИБДД города, только за 9 месяцев 2018 года на дорогах области произошло 248 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, из которых 99 с участием юных пешеходов, в которых 100 детей получили травмы различной степени тяжести, трое несовершеннолетних пешехода погибли.
В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут уделять особое внимание профилактике аварийности с участием детей пешеходов, как в отношении нарушений правил дорожного движения водителями, связанных с непредставлением преимущества пешеходам, так и нарушениям правил перехода проезжей части юными пешеходами.