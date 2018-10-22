Билеты на электричку можно купить дешевле через мобильное приложение

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в рамках акции пассажирам пригородных поездов платной категории граждан и учащимся при оформлении разового проездного документа (билета) через мобильное приложение «Пригород» предоставляется скидка в размере 10% от полной или соответственно льготной стоимости проездного документа. Например, экономия от полной стоимости разовой поездки при оформлении проездных документов через мобильное приложение «Пригород» по маршруту Саратов-1 – Ртищево-1 – Балашов-1 составит - 60 рублей 80 копеек.В приложении можно получить актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов и стоимости проезда с учетом всех изменений, сохранять билеты на мобильном устройстве и отправлять их на свой e-mail, оформить квитанции на провоз велосипедов, домашних животных и багажа, а в разделе «Книга обращений» – оставить свои отзывы и предложения.При посадке в поезд пассажир, оформивший билет через мобильное приложение, должен иметь читаемую копию проездного документа в электронном виде (предъявить на экране мобильного устройства) или распечатанный из приложения проездной документ, а для студентов или школьников – документ, подтверждающий право на льготы по оплате проезда.