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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Билеты на электричку можно купить дешевле через мобильное приложение

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Билеты на электричку можно купить дешевле через мобильное приложение


АО «Саратовская ППК» информируют пассажиров о действии акции «Сэкономь на проезде – купи электронный билет».

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в рамках акции пассажирам пригородных поездов платной категории граждан и учащимся при оформлении разового проездного документа (билета) через мобильное приложение «Пригород» предоставляется скидка в размере 10% от полной или соответственно льготной стоимости проездного документа. Например, экономия от полной стоимости разовой поездки при оформлении проездных документов через мобильное приложение «Пригород» по маршруту Саратов-1 – Ртищево-1 – Балашов-1 составит - 60 рублей 80 копеек.

В приложении можно получить актуальную информацию о расписании движения пригородных поездов и стоимости проезда с учетом всех изменений, сохранять билеты на мобильном устройстве и отправлять их на свой e-mail, оформить квитанции на провоз велосипедов, домашних животных и багажа, а в разделе «Книга обращений» – оставить свои отзывы и предложения.

При посадке в поезд пассажир, оформивший билет через мобильное приложение, должен иметь читаемую копию проездного документа в электронном виде (предъявить на экране мобильного устройства) или распечатанный из приложения проездной документ, а для студентов или школьников – документ, подтверждающий право на льготы по оплате проезда.