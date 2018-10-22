Более 8 тысяч саратовцев приняли участие в субботнике
Работы по благоустройству проводились во всех районах областного центра в минувшую субботу, 20 октября.
По информации пресс-службы мэрии, горожане побелили 40 деревьев, очистили 17,1 тыс. кв.м. газонов, 1014 придомовых территорий, 570 тыс. кв.м. улиц и площадей. Всего было вывезено более 1,2 тыс. кубометров мусора.
Кроме того, ликвидирована 21 несанкционированная свалка, проведены работы по сносу аварийных деревьев и санитарной обрезке.
Также в рамках субботника были очищены 97 остановочных пунктов.