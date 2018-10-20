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На V Международном форуме «Цифровая эволюция в финансах» технологию LVA анонсировала F2FGroup

Новости
На недавно состоявшемся V Международном форуме «Цифровая эволюция в финансах» свои технологии анонсировала F2FGroup.

На V Международном форуме «Цифровая эволюция в финансах» технологию LVA анонсировала F2FGroup

Заведующий лабораторией исследования поведения Алексей Гусев рассказал о роли голосового анализа в обеспечении комплексной безопасности финансовых организаций, познакомил участников мероприятия с системой многоуровневого анализа голоса LVA и представил способы ее использования в банковской сфере.
В финансовых организациях систему LVA, прежде всего, можно применять для оценки кредитных рисков по голосу заемщиков. Система усиливает скорость обработки кредитных данных и сокращает время на определение неблагонадежных заемщиков. Второе направление – оценка профессионально важных качеств будущих сотрудников банковской сферы в рамках интервью. Третий способ – использование многоуровневого анализа голоса при служебных расследованиях административных нарушений.
Технологии F2FGroup значительно снижают в банковской сфере негативное влияние человеческого фактора на деятельность организации и операционные процессы.
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