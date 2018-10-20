В Саратове определят лучших рыболовов страны
22 октября в нашем городе стартует финальный этап турнира «Pro Anglers League 2018» (Лига Профессиональных Рыболовов).
По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, показать свое мастерство в ловле рыбы спиннингом с лодки приехали 30 экипажей спортсменов со всей страны. Именно среди них 24 октября будут определены не только победители турнира, но и обладатели звания «Лучшие рыболовы года – 2018».
"Суть турнира – спортивная ловля хищной рыбы спиннингом с лодок. Каждый участник обязан сохранить в живом виде пойманную рыбу и к зачету представить пять экземпляров. После контрольного взвешивания пойманная рыба будет отпущена обратно в Волгу", - пояснили в комитете.
Экипаж, победивший в турнире, будет награжден денежным призом в размере полмиллиона рублей.