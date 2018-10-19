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В Саратове пройдет IX Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Л.А.Руслановой

Новости / Культура
В Саратове пройдет IX Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Л.А.Руслановой


Планируется, что его гостями и участниками станут около 300 человек из 32 регионов России.

По информации министерства культуры области, в состав жюри конкурса входят известные деятели культуры и искусства. В их числе народные артисты России Василий Овсянников, Надежда Крыгина, Елена Сапогова, заслуженный артист России, заведующий отделом народной культуры Государственного Российского Дома народного творчества, профессор Московского государственного института культуры Петр Сорокин. Возглавляет всероссийское жюри профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им.Гнесиных, народная артистка России Анна Литвиненко.

Торжественное открытие конкурса состоится 22 октября в 18.00 в Саратовском областном центре народного творчества. Здесь будут представлены члены жюри и проведена жеребьевка участников. С 23 по 25 октября в центре будут проходить конкурсные прослушивания по четырем возрастным группам.

26 октября в 14.00 в областной филармонии состоится гала-концерт и награждение победителей с вручением дипломов и призов.

Фото https://nversia.ru