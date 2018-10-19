ОАО «РЖД» и Саратовская область подписали соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, подписание соглашения о сотрудничестве на 2018-2020 гг. состоялось в рамках «Дня Приволжской железной дороги в правительстве Саратовской области». Оно предполагает взаимодействие в сфере организации грузовых и пассажирских перевозок, развития железнодорожной инфраструктуры, а также разработку и внедрение новых сервисных услуг.
– При поддержке региональной власти мы продолжаем развивать железнодорожную инфраструктуру. Общий объем инвестиционных вложений компании на территории Саратовской области за период с 2003 по 2017 годы составил более 68 млрд рублей, – подчеркнул начальник ПривЖД Сергей Альмеев.
В текущем году заключен ряд соглашений о взаимодействии с правительством области и администрацией Саратова по реализации таких проектов, как строительство западного обхода Саратовского железнодорожного узла, строительство остановочного пункта на 267 км в районе нового аэропортового комплекса «Гагарин», строительство детской железной дороги на территории областного центра.