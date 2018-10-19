В Саратове пройдет открытый чемпионат Поволжья по бочча
В наш город съедутся спортсмены с ограниченными возможностями из Москвы, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Тюменской областей, а также из Татарстана, Чувашии, Калмыкии.
Соревнования, организатором которых выступает Благотворительный детский фонд «Дорога добра», пройдут в региональном центре спортивной подготовки на 5-й Дачной. Торжественное открытие состоится 24 октября в 10.00.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, наш регион будут представлять воспитанники филиалов ДЮСАШ «РиФ» в городах Аткарске, Балаково, Балашове, Ершове, в том числе серебряный призер чемпионата Европы 2017 года Сергей Сафин.
Победители и призеры соревнований будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней, команды победители — кубками.
Фото https://pp.userapi.com