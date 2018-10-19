В музее Федина открывается экспозиция к 150-летию Максима Горького

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По информации пресс-службы музея, данная выставка – это попытка взглянуть на Горького глазами К.А. Федина – писателя, который на протяжении пятнадцати лет тесно общался с ним, вёл переписку, прислушивался к его мнению, а порой вступал в дискуссии. Именно Федин одним из первых, несмотря на сложившийся канонический образ, попытался представить Горького в автобиографической книге «Горький среди нас» как фигуру сложную и неоднозначную. В своём дневнике он написал: «Никаких заклинаний – только факты и образы, вот какова моя литература. Поэтому и ахают, читая моего “Горького”».На выставке можно увидеть фото и графические работы, изображающие Горького и круг общавшихся с ним литераторов, большое количество книг, которые сейчас являются библиографической редкостью. Общую атмосферу выставочного пространства создают графические работы П.А. Шиллинговского 1920-х гг., журналы 1930-х гг., отражающие важнейшие события культурной и политической жизни страны. Центральное место занимают автографы Горького, эпистолярий, записи из дневников К.А. Федина, документы, приоткрывающие взаимоотношения Горького и литературного содружества «Серапионовы братья».