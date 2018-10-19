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Пьяный пассажир тонированного автомобиля ударил полицейского

Новости
Пьяный пассажир тонированного автомобиля ударил полицейского


Возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 16 октября в вечернее время на одной из улиц Энгельса автомобиль ВАЗ 21140 едва не спровоцировал ДТП. По ходу движения он совершил резкий маневр перестроения и подрезал другое транспортное средство, за рулем которого находился капитан полиции - сотрудник УМВД России «Энгельсское».

Полицейский представился водителю, показал свое служебное удостоверение, после чего попытался выяснить причину неадекватного поведения водителя. Также он указал нарушителю на необходимость убрать с автомобиля тонировку, которая не соответствовала ГОСТу.

В ходе беседы из салона транспортного средства вышел пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес полицейскому несколько ударов, в том числе в область носа.

В настоящее время подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В полиции прокомментировали, что ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Фото http://yakutiaprime.ru