Пьяный пассажир тонированного автомобиля ударил полицейского

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, 16 октября в вечернее время на одной из улиц Энгельса автомобиль ВАЗ 21140 едва не спровоцировал ДТП. По ходу движения он совершил резкий маневр перестроения и подрезал другое транспортное средство, за рулем которого находился капитан полиции - сотрудник УМВД России «Энгельсское».Полицейский представился водителю, показал свое служебное удостоверение, после чего попытался выяснить причину неадекватного поведения водителя. Также он указал нарушителю на необходимость убрать с автомобиля тонировку, которая не соответствовала ГОСТу.В ходе беседы из салона транспортного средства вышел пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес полицейскому несколько ударов, в том числе в область носа.В настоящее время подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В полиции прокомментировали, что ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Фото http://yakutiaprime.ru