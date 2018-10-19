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Для многодетных семей организуют экскурсию в Пугачевский район

Новости
Для многодетных семей организуют экскурсию в Пугачевский район


Поездка состоится 20 октября в рамках социального проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ».

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, сотрудники местного краеведческого музея разработали туристический маршрут «Святые места Иргиза. История и современность», по которому и отправятся дети вместе с родителями. Участники поездки, в частности, посетят Средне-Никольский женский монастырь в поселке Монастырский.

В Пугачеве многодетные семьи побывают в краеведческом музее, которому в следующем году исполнится 100 лет. В его фондах хранятся уникальные предметы из иргизских монастырей: церковная утварь, ризы, митра.

После осмотра Воскресенского собора в Пугачеве экскурсанты отправятся в Вавилов Дол – место на границе с Самарской областью, овеянное легендами и тайнами. Там находится чудодейственный святой источник, в который можно окунуться и набрать воды.

Фото http://st.rublev.com