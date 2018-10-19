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Судьбу здания школы в селе Урусова решит техническая экспертиза

Новости
Судьбу здания школы в селе Урусова решит техническая экспертиза


Напомним, там произошло обрушение пола на площади 30 кв.м.

Вчера Урусово посетил губернатор Валерий Радаев. Он побывал в школе, после чего обсудил с жителями села, как решить проблему с обучением их детей. Пока что проводится техническая экспертиза состояния здания, которая до конца недели должна определить, возможна ли его дальнейшая эксплуатация.

- Если комиссия примет, решение что школа подлежит восстановлению, это будет сделано в кратчайшие сроки, - пообещал губернатор. - Если решение комиссии будет отрицательным, найдем возможность построить вам школу. В любом случае образовательная база в Урусове будет. Давайте рассматривать все варианты, главное – обеспечить безопасность детей и качественное образование.

По информации пресс-службы главы региона, здание школы было построено в 1985 году, здесь обучались 36 человек из сел Урусово и Курган. Кроме того, в этом же здании размещался детский сад. После возникновения аварийной ситуации образовательный процесс был приостановлен, дети отправлены на осенние каникулы. По словам ди⁠ректора Елены Самсоновой, сейчас рассматривается вопрос о размещении школы в приспособленных помещениях либо об организации подвоза учеников в школу соседнего пос. Ртищевский.