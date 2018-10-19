Билеты на электричку в черте города можно приобрести со скидкой 20%
АО «Саратовская ППК» информирует жителей и гостей Саратова, не имеющих льгот на проезд общественным транспортом, о действии акции по предоставлению скидки на оплату проезда пригородными поездами в черте города.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в рамках акции при приобретении разового проездного документа (билета) в направлении «туда и обратно» пассажиру предоставляется скидка в размере 20%.
Скидка действует на проезд в черте города Саратова в пределах действия «Единого городского тарифа» на любом пригородном поезде и в любом направлении на участках «Жасминная – Саратов-1 – Багаевка», «Жасминная – Саратов-1 – Лодочная База», «Сокурский тракт – Саратов-1 – Багаевка», «Сокурский тракт – Саратов-1 – Лодочная База».
Для пассажиров, имеющих льготы, проезд бесплатный, школьникам и студентам - скидка 50%.
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