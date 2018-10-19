В Саратовской области в 11 раз пройдет музыкальный фестиваль "Город кино"

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По информации министерства культуры области, ноябре-декабре в пройдет областной фестиваль-конкурс исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино». Конкурсное прослушивание участников состоится 6 декабря в большом зале Детского театрально-концертного учреждения.Темами фестиваля в этом году стали 90-летие со дня рождения композитора Юрия Саульского, 120 лет со дня рождения композитора Льва Шварца, а также «Современная музыкальная классика в кино». В ее рамках участникам предстоит исполнить музыкальные произведения из кинофильмов известных композиторов-классиков, чьи юбилеи празднуются в 2018 году. В их числе А.Вивальди (340 лет), С.Рахманинов (140 лет), Р.Вагнер (205 лет), Ш.Гуно (200 лет), Дж.Гершвин (120 лет), Дж.Пуччини (160 лет).Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях: инструментальное исполнительство и вокал. К участию допускаются сольные исполнители, дуэты, трио, квартеты, квинтеты, ансамбли. Возраст участников не ограничивается.Заявки на участие в конкурсе необходимо направить до 26 ноября в оргкомитет фестиваля по адресу: 410080, г. Саратов, ул. Рижская, 1; государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной методический киновидеоцентр»; факс: (8452) 62-02-11, электронная почта: sarkvc@mail.ru.