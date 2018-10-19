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Подведены итоги областного конкурса к 100-летию ВЛКСМ

Новости
Подведены итоги областного конкурса к 100-летию ВЛКСМ


На рассмотрение жюри поступило 100 работ из 25 районов области.

В регионе прошел областной конкурс «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография», посвященный 100-летию ВЛКСМ. Организатором выступил Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области.

В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций. Всего поступило 100 работ из 25 муниципальных районов.

Конкурс проходил по четырем номинациям. Лучшую мультимедийную презентацию «Трудовые и ратные подвиги земляков» подготовила учащаяся 8б класса школы №3 Аткарска Татьяна Хмелева. За лучшую инсценировку песни «Комсомольская юность моя» награду победителя получит танцевальный коллектив «Престиж» 10б класса школы «Патриот» с кадетскими классами Энгельсского района. За лучшую исследовательскую работу «Саратовский комсомол: страницы истории» будут награждены учащиеся 11 класса СОШ села Лебедевка Краснокутского района Валерия Тихонова, Ксения Тульникова, Анастасия Каленюк, за эссе «История моей семьи в истории комсомола» - одиннадцатиклассник из села Широкий Буерак Вольского района Игорь Бугаков.