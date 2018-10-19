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«Автодор» с победы стартовал в Кубке ФИБА-Европа
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«Автодор» с победы стартовал в Кубке ФИБА-Европа

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«Автодор» с победы стартовал в Кубке ФИБА-Европа


17 октября в домашнем поединке со счетом 75:64 саратовские баскетболисты обыграли спортсменов команды «Ирони» (Израиль).

По информации министерства молодежной политики и спорта области, за «Автодор» выступали Бьюфорд (20+19 подборов+7 передач+2 блок-шота), Маклин (18+8 подборов+2 передачи), Забелин (16+5 подборов+1 блок-шот), Голден (11+6 передач+2 подбора), Кравиш (4+14 подборов+2 передачи), Заряжко (4+3 подбора), Михайловский (2), Квитковских и Петенев.

В субботу, 20 октября, в 18.30 на паркете ЛДС «Кристалл» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Автодор» примет красноярский «Енисей».