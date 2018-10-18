Валерий Радаев поручил проверить на безопасность образовательные учреждения и объекты соцсферы

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На сегодняшнем заседание правительства области губернатор Валерий Радаев призвал всех участников почтить память погибших в керченском политехническом колледже минутой молчания.- Мы разделяем скорбь крымчан, наших соотечественников, - отметил он. - Случившееся должно нас мобилизовать. Повышенное внимание к безопасности в образовательных учреждениях – безоговорочный приоритет работы всех ведомств, включая правоохранительные органы. Необходимо быть готовыми к усилению таких мер, предупреждению всех потенциальных рисков, в том числе связанных с воздействием социальных сетей.Глава региона поручил зампреду правительства Валентине Гречушкиной и министру образования Ирине Седовой проверить на безопасность все образовательные учреждения и объекты социальной сферы. Он также обратился к руководству Главного управления МВД по Саратовской области с просьбой подключиться к этой работе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.