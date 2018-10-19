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В парке Победы заложили аллею добровольцев

Новости
В парке Победы заложили аллею добровольцев

Там высадили саженцы клена, черноплодной рябины и вяза.

17 октября в парке Победы на Соколовой горе прошел первый слет добровольческих отрядов милосердия. По информации министерства социального развития области, в составе отрядов были «серебряные» волонтеры комплексных центров социального обслуживания населения области и представители молодежных добровольческих организаций.

В начале мероприятия волонтеры, разделившись на восемь команд, прошли непростые задания квеста «Кто первый волонтер?». Пожилые и молодые участники слета вспоминали песни и легенды про дружбу, читали стихи, писали пожелания добра на бумажных журавликах.

Затем представители молодежных добровольческих отрядов провели для своих старших товарищей танцевальный флешмоб, в котором приняли участие все делегаты слета. Все желающие также прокатились на самокатах по дорожкам парка.

Одним из ожидаемых мероприятий стала закладка Аллеи добровольцев. Под эгидой Года добровольца волонтеры высадили в парке саженцы клена, черноплодной рябины и вяза и торжественно открыли мемориальную доску с надписью «Аллея добровольцев-2018».

Завершением слета стала церемония награждения лучших волонтеров области.

Фото https://shkolazhizni.ru/