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В 2018 году проведен 3,5 млн профилактических вакцинаций животных

Новости
В 2018 году проведен 3,5 млн профилактических вакцинаций животных


На особом контроле - профилактика бешенства.

Специалисты государственной ветеринарной службы продолжают проведение плановых противоэпизоотических мероприятий в животноводческих хозяйствах области. По информации управления ветеринарии правительства области, в рамках профилактической работы ветеринарные врачи уже выполнили 3,5 млн вакцинаций против инфекционных заболеваний. Для защиты региона от сибирской язвы животным сделано более 1 млн прививок. Поголовье свиней привито против классической чумы. Для этого выполнено 568,5 тысяч вакцинаций.

Против нодулярного дерматита иммунизировано 430,8 тысяч голов крупного рогатого скота. Отметим, что благодаря сплошной вакцинации, проведенной ветеринарной службой, в текущем году удалось избежать массового распространения данной инфекции по территории области.

В буферной зоне, шести граничащих с Республикой Казахстан районах, против ящура привито 340,8 тысячи голов крупного и мелкого скота.

На особом контроле - профилактика бешенства. В целях предупреждения опасной инфекции на территории области привито 356,1 тысяч животных, в том числе – 60,3 тысячи собак и 43,9 тысячи кошек.

Фото https://ubr.ua