На территории области насчитывается порядка ста туристических маршрутов

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По информации комитета по туризму области, жителям и гостям Саратовской области была предоставлена возможность доступного, разнообразного, а главное безопасного отдыха. На протяжении летнего сезона действовали предложения туроператоров с путешествиями по региону. Всего насчитывается порядка 100 турмаршрутов, которые сегодня продают 13 туроператоров из 21-го представленных на саратовском рынке.Наиболее привлекательными местами для туристов на территории региона в прошедшем сезоне стали село Лох Новобурасского района, туристический кластер Хвалынского района, керамическое производство в селе Золотое, питомник сибирских хаски в селе Сосновка, конный клуб в поселке Рейник, объекты, связанные с историей немцев Поволжья, водяная плотина реки Иргиз на границе Балаковского и Пугачевского районов.Одно из самых востребованных направлений отдыха - экологический туризм. Пользуются спросом маршруты в Кудеярову пещеру (Новобурасский район), на Кумысную поляну по семи родникам, безусловно, в Национальный Хвалынский парк, который за лето посетили более 60 тысяч туристов. Новым направлением текущего сезона стало открытие по инициативе губернатора Валерия Радаева новой зеленой зоны отдыха «Корольков сад».Фото http://www.dostoyanie-pokoleniy.ru