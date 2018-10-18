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В Саратовском районе отремонтируют еще один переезд

Новости
В Саратовском районе отремонтируют еще один переезд


Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 00:00 до 05:00 часов 19 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка, Заводской район). Объезд возможен через путепровод по ул. Тульской.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.