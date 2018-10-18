В Мокроусе состоялась презентация программы «На крыльях саратовской «Киновертикали»

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По информации пресс-центра проекта «Малое кино – большое будущее», на встрече присутствовали авторы киноработ, участвовавшие в фестивале «Киновертикаль» прошлых лет. Кинопрограмма позволила ребятам узнать об особенностях и условиях их участия в этом проекте. Помимо этого, они увидели фильмы своих сверстников в самых различных жанрах, анимационные, документальные и игровые, ставшие победителями и призерами «Киновертикали 2018».В ходе встречи ребята смогли задать все интересующие их вопросы и получили полезные советы по созданию авторских короткометражных фильмов. По окончании презентации зрители увидели одну из отечественных киноновинок – художественный фильм «Со дна вершины» (12+). После просмотра взрослые и дети бурно обсуждали его и делились впечатлениями. В этом году фильм «Со дна вершины» вошел в программу конкурсных фильмов профессиональных режиссеров фестиваля «Киновертикаль».Следующие выезды с презентацией программы состоятся 19 октября. Команда проекта «Малое кино – большое будущее» посетит Екатериновский и Лысогорский районы.