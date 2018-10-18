18 октября 2018 16:15 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:01 | 18 октября
«Автодор» с победы стартовал в Кубке ФИБА-Европа
14:08 | 18 октября
В парке Победы заложили аллею добровольцев
13:17 | 18 октября
Валерий Радаев поручил проверить на безопасность образовательные учреждения и объекты соцсферы
12:20 | 18 октября
В 2018 году проведен 3,5 млн профилактических вакцинаций животных
11:12 | 18 октября
На территории области насчитывается порядка ста туристических маршрутов
10:05 | 18 октября
В Саратовском районе отремонтируют еще один переезд
09:11 | 18 октября
В Мокроусе состоялась презентация программы «На крыльях саратовской «Киновертикали»
18:00 | 17 октября
Восемь юных спортсменов из Саратова примут участие во Всероссийском фестивале ГТО
17:09 | 17 октября
В Саратове задержан подозреваемый в квартирной краже
16:17 | 17 октября
Алексей Гуськов начал продвижение новой комедии в России
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Мокроусе состоялась презентация программы «На крыльях саратовской «Киновертикали»

Новости / Культура
В Мокроусе состоялась презентация программы «На крыльях саратовской «Киновертикали»


Ее зрителями стали более 300 детей и подростков.

По информации пресс-центра проекта «Малое кино – большое будущее», на встрече присутствовали авторы киноработ, участвовавшие в фестивале «Киновертикаль» прошлых лет. Кинопрограмма позволила ребятам узнать об особенностях и условиях их участия в этом проекте. Помимо этого, они увидели фильмы своих сверстников в самых различных жанрах, анимационные, документальные и игровые, ставшие победителями и призерами «Киновертикали 2018».

В ходе встречи ребята смогли задать все интересующие их вопросы и получили полезные советы по созданию авторских короткометражных фильмов. По окончании презентации зрители увидели одну из отечественных киноновинок – художественный фильм «Со дна вершины» (12+). После просмотра взрослые и дети бурно обсуждали его и делились впечатлениями. В этом году фильм «Со дна вершины» вошел в программу конкурсных фильмов профессиональных режиссеров фестиваля «Киновертикаль».

Следующие выезды с презентацией программы состоятся 19 октября. Команда проекта «Малое кино – большое будущее» посетит Екатериновский и Лысогорский районы.